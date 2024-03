UniCredit riceve il premio nazionale “Volontari@Work” di Terzjus Ets

(Teleborsa) - Laha ricevuto oggi, alla Camera dei Deputati, ilpromosso dallanell’ambito dell’Osservatorio di diritto del terzo settore, dell'impresa sociale e della filantropia."Il volontariato di competenza è parte integrante e fondamentale della strategia sociale di UniCredit per lo sviluppo delle nostre comunità" ha commentato"Voglio ringraziare i nostri 330 colleghi volontari e 500 ex colleghi che hanno aderito all’Associazione di volontariato UniGens per il loro prezioso contributo nell’ambito dei nostri corsi gratuiti sue molto altro che realizziamo da anni su tutto il territorio nazionale. Ci hanno consentito di raggiungere, solo lo scorso anno circa 150.000 persone. Il merito va dato soprattutto a loro".UniCredit, attraverso la, propone in Italia dal 2011 un modello di volontariato di competenza che coinvolge dipendenti ed ex dipendenti in lezioni e tutoring – con diverse modalità di fruizione – in tutta Italia, nelle quali il sapere maturato nello svolgimento delle proprie attività viene condiviso con i partecipanti, perchè diventi leva di progresso e inclusione sociale.Le lezioni tenute dai volontari sono rivolte a studenti (scuole superiori, ITS, Università), anziani, famiglie, professionisti, imprenditrici e imprenditori, operatori attivi in organizzazioni del terzo settore. La tutorship è offerta in particolare a studenti delle scuole superiori per finalizzare progetti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento).Il modello di volontariato di competenza sostenuto in Italia dalla Banca,associazione composta da professioniste e professionisti che, anche se in pensione, hanno deciso di continuare a offrire il proprio tempo e le proprie competenze alle comunità in cui vivono. Con un approccio cross generazionale, i percorsi di education offerti dalla Banking Academy mirano a rafforzare la consapevolezza sui temi proposti e a creare reti all’interno delle comunità, per sostenerne il progresso.