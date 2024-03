Dl Pnrr: presentati 1.390 emendamenti in commissione Camera

(Teleborsa) - Valanga di emendamenti alSono 1.390 quelli presentati indove è in corso l'esame del provvedimento: 550 sono stati presentati dai gruppi di maggioranza (274 da Forza Italia, 166 dalla Lega, 95 da Fratelli D'Italia e 15 da Noi Moderati); altri 327 dal Pd; 184 dal M5S; 137 da Avs; 55 da Azione; 33 da Iv, 103 dalle Minoranze linguistiche e uno da +Europa. Lunedì alle 15 è prevista la seduta della Commissione per il vaglio delle ammissibilità degli emendamenti.Nel decreto che contaed è di fatto un omnibus, figurano – oltre alle misure di revisione del Pnrr, di rifinanziamento dei progetti che dal Piano sono usciti e di semplificazione e accelerazione delle procedure – disposizioni su varie materie tra cui quelle sul personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'incremento delle risorse per la remunerazione del trattamento accessorio dell'Avvocatura dello Stato, interventi sui sistemi informatici del Ministero del turismo, norma sulla società Autostrada Pedomentana Lombarda, disposizioni urgenti sulla digitalizzazione all'interno delle quali figura la cessione di PagoPa, oggi detenuta al 100% dal Mef, al Poligrafico e a Poste Italiane.Nel testo anche misure su l'esonero contributivo per 24 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato di badanti che assistono anziani ultraottantenni a basso reddito, la realizzazione di strutture di accoglienza di migranti in Albania, disposizioni sul fascicolo sanitario elettronico.