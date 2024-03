ENAV, Monti: "Cassa core business è tutta per gli azionisti ma puntiamo a maggior valore"

ENAV

(Teleborsa) -ha formulato un, confermando le proiezioni di Eurocontrol per l'Italia, che indicano una crescita del traffico adi rotta, pari ad unrispetto al 2023. Itotali sono attesi in crescita nella parte intermedia di una cifra () con unatteso in crescita a doppia cifra (). L'EBITDA è atteso in crescita ad una cifra (mid-single digit) e gli investimenti sono attesi a circa 120 milioni di euro.Lo conferma il management di ENAV in occasione della presentazione dei risultati 2024 e delalla comunità finanziaria. Un Piano che tiene conto dellaattesa nel periodo in considerazione e che punta addallo sviluppo dellein mercati "adiacenti", caratterizzati da margini più ampi e una crescita più brillante.ha confermato che si attende l'approvazione della(2025-2029) per il mese dida parte della Commissione Europea. L'approvazione del Performance Plan - ha detto l'Ad - offrirà unasulla performance del periodo in considerazione e costituirà laal 2029 e per la nuovabasata sul free cash flow (nel periodo 2015-2023 è stato distribuito in dividendi circa oltre l'80% del free cash flow). Monti ha assicurato "modificheremo a nostra dividend policy perdi quello che siamo riusciti a fare sinora".. - ha spiegato l'Ad - Saranno esplorate nuove opportunità solo se sono in grado di garantire la creazione di valore per gli azionisti di ENAV e sfruttando le capacità esistenti. "Quando ti muovi nelnon puoi crescere più di tanto, quindi per crescere devi guardare a di fuori di quel mercato, ma quel mercatoe gli azionisti che investono in ENAV sanno che quel motore è forte, sano ed è garanzia di successo. Quel motore lì deve essere differenziato dalla parte non regolata edeve andare a. Quindi tutto quello che si muovedeve creareMonti non ha fornito dettagli circa il, spiegando che "non si parla di un singolo asset" ma siamo in una. Il manager ha aggiunto che ", ma si stanno valutando" nel settore aviation ed eventuali partnership strategiche con importanti realtà del settore. L'Ad ha spiegato che le nuove acquisizioni saranno, mentre i cash flow sarà impiegato per il pagamento die dividendi e gli investimenti nelle attività regolate.