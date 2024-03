ENAV spicca il volo dopo annuncio dividendo record e Piano

ENAV

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un bel rialzo del 6,65% nel giorno della presentazione dei risultati 2023 e del Piano. La società che gestisce il traffico aereo in Italia ha annunciato un dividendo record di 0,23 euro e risultati in solida crescita per i 2023. Nello stesso tempo sono arrivati i primi dettagli del Piano di sviluppo triennale delle attività non regolamentate, che fa perno sulla crescita organica e su acquisizioni selettive.Frattanto, sono arrivati buoni giudizi dagli analisti: Intesa Sanpaolo conferma una raccomandazione Buy ed un prezzo obiettivo di 5,1 euro, accogliendo la sorpresa di un dividendo alto e superiore alle previsioni e giudicando "rassicuranti" gli obiettivi per io 2024. Anche Equita Sim conferma un Buy con target price di 4,5 euro, in considerazione dell'outlook, del dividendo e de4gli investimenti per eventuali operazioni di M&A in arco piano (250 milioni). Banca Akros indica un Neutral con target price a 4,4 euro in considerazione del dividendo "decisamente migliore del previsto”.Comparando l'andamento del titolo ENAV con il, su base settimanale, si nota che la società che gestisce il traffico aereo in Italia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,46%, rispetto a +1,23% dell'). Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,394 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,52. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,322.