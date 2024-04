Borse Europa immobili dopo BCE e dato USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, continuano gli scambi sulla parità pur sopra i minimi di seduta, dopo che i prezzi alla produzione americani di marzo si sono attestati sotto le attese. Nel frattempo, la BCE, come atteso, ha lasciato invariati i tassi d’interesse.Durante il discorso post decisione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto: "dipendiamo dai dati, non dalla Fed", in risposta alla domanda se a raffreddare l'atteggiamento della banca centrale sul taglio dei tassi sia il dato molto forte sull'inflazione americana. Lagarde, nella conferenza stampa dopo il Consiglio direttivo, ha aggiunto che "i dati includono anche l'inflazione, tutto ciò che ha rilevanza sarà incluso nelle nuove stime di giugno e gli Usa hanno un mercato e un'economia ragguardevoli".Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,074. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,77% e continua a trattare a 85,56 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +139 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,79%.resta vicino alla parità(-0,18%), piatta, che tiene la parità, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,30%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 36.077 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 2,15%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,82%.In luce, con un ampio progresso dell'1,69%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,32%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,07%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,94%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,86%.scende del 2,67%.Tra i(+4,65%),(+3,17%),(+2,30%) e(+2,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,37%.Seduta negativa per, che scende del 5,16%.Sensibili perdite per, in calo del 3,82%.Calo deciso per, che segna un -1,89%.