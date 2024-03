Inps, nel 2023 calano i licenziamenti economici, -6,8%

(Teleborsa) - Nel(esclusi i domestici e gli operai agricoli), stabili rispetto al 2022 (+0,3%) e comunque superiori al livello prepandemico, vale a dire nel 2019.Tutte le altre tipologie registrano una leggera crescita: lavoro intermittente +5%, tempo determinato +3% e stagionali +1%. Si registra altresì; in crescita invece risulta. Per quanto riguarda le tipologie orarie, l’incidenza del part time (considerando sia quello verticale che quello orizzontale) è rimasta stabile sia per l’insieme delle assunzioni a termine - incluso apprendistato- (37,4%) che per quelle a tempo indeterminato (32,8%).Lo rilevadal quale emerge chesuperiori anche al valore registrato nel 2019. Contemporaneamente le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo risultano in flessione rispetto al corrispondente periodo del 2022 (-15%): è l’effetto atteso (a tre anni di distanza) della caduta delle assunzioni di apprendisti osservata nel 2020.Le- si legge ancora nel report -. Concorrono a questo risultato i contratti in somministrazione (-7%), a tempo indeterminato (-5%) e i contratti in apprendistato (-4%).Per quanto riguarda le cessazioni dei contratti a tempo indeterminato con riferimento alla motivazione della cessazione, si evidenzia; modeste risultano le variazioni delle dimissioni (-1%) e delle risoluzioni consensuali (+4%). La quota complessiva dei licenziamenti sul totale dei rapporti a tempo indeterminato conclusi negli anni post pandemici (2022 e 2023) si è aggirata attorno in media intorno al 25% mentre in precedenza (2019) era pari al 33%.Calano i licenziamenti di natura economica nel 2023 che raggiungono quota 523.656 (-6,86% sul 2022).sono state, infatti, 2.138.104 con un calo dell'1,95% sul 2022.