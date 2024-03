Unipol, CdA approva bilancio 2023 e dividendo

Unipol

(Teleborsa) - Il CdA del Gruppoha approvato il bilancio 2023 , i cui dati preliminari sono stati diffusi lo scorso febbraio. L'esercizio si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 1.331 milioni di euro, valore che risente positivamente per 267 milioni di euro del badwill iscritto per effetto del primo consolidamento a equity della partecipazione in Banca Popolare di Sondrio (in seguito all'acquisizione, da parte di Unipol Gruppo di una quota del 10,2% della Banca, che ha portato la partecipazione complessiva del Gruppo al 19,7%).Il risultato netto, escludendo tale partita straordinaria, è pari a 1.064 milioni di euro.Il Cda ha deliberato di proporre la distribuzione di undi 0,38 euro, in crescita rispetto al precedente esercizio.Al 31 dicembre scorso, la, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 15.060 milioni di euro, in crescita (+10,4%) rispetto ai 13.645 milioni di euro al 31 dicembre 2022.Il board ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di UnipolSai Assicurazioni, Unipol Finance, UnipolPart I e Unipol Investment in Unipol Gruppo. Confermato il rapporto di cambio in misura pari a 3 azioni Unipol Gruppo per ogni 10 azioni