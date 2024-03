Boeing, CEO Calhoun si dimette. Chair Kellner non cercherà rielezione

Boeing

(Teleborsa) -, colosso dell'industria aeronautica statunitense, ha annunciato significativi cambi al vertice dopo la crisi della sicurezza provocata dall'esplosione di un pannello su un aereo 737 MAX durante un volo a gennaio. Ilha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di CEO alla fine del 2024. Ilha informato il consiglio che non intende candidarsi alla rielezione alla prossima assemblea annuale degli azionisti.Il board ha quindi elettocome presidente indipendente del consiglio. In questo ruolo, Mollenkopf guiderà il processo di selezione del prossimo amministratore delegato di Boeing. Oltre a questi cambiamenti,, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes, si ritirerà dalla società esarà nominata alla guida di BCA, a partire da oggi."È stato il più grande privilegio della mia vita servire Boeing", ha detto Calhoun in una lettera ai dipendenti. "L'incidente del volo Alaska Airlines 1282 è stato unper Boeing - ha spiegato - Dobbiamo continuare a rispondere a questo incidente con umiltà e totale trasparenza. Dobbiamo anchedella nostra azienda". "Gli occhi del mondo sono puntati su di noi e so che supereremo questo momento come un'azienda migliore, basandoci su tutto ciò che abbiamo accumulato lavorando insieme per ricostruire Boeing negli ultimi anni", ha aggiunto."All'inizio di questo periodo di transizione, voglio assicurarvi che resteremo concentrati sul completamento del lavoro che abbiamo svolto insieme perdegli ultimi cinque anni, con sicurezza e qualità in prima linea di tutto ciò che facciamo", si legge nelle conclusioni della lettera.