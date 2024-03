Eurobarometro: percezione positiva dell’economia e della qualità della vita nelle regioni dell’UE

(Teleborsa) - Lacondotto a livello regionale, da cui emerge che iOltreAllo stesso tempo, il 65% degli europei ritiene che la situazione attuale dell'economia della propria regione sia buona. È stata riscontrata tra i cittadini europei la tendenza a considerare che. Seguono gli alloggi (20%), l’ambiente e il cambiamento climatico (19%) e il sistema educativo (18%).Allo stesso tempo, identificano l’economia, la giustizia sociale e l’occupazione (29%) come una delle dimensioni più importanti per il futuro dell’Europa, seguiti da cambiamento climatico e ambiente (24%), istruzione, cultura, gioventù e sport ( 24%), democrazia, valori e diritti e Stato di diritto (21%), salute (21%), sicurezza e difesa dell'UE (20%) e migrazione (19%).La fiducia negli enti regionali e locali resta elevata, così come la fiducia nell’UE.Le stesse proporzioni si osservano quando si tratta di fiducia nell’UE.La maggioranza degli europei continua a mostrare ottimismo. Il 66% di loro è ottimista riguardo al futuro della propria regione mentre il 32% è pessimista. Allo stesso tempo, il 55% è ottimista riguardo al futuro dell’UE mentre il 42% è pessimista. L’indagine mostra inoltre che. mentre il 21% ha un'immagine negativa e il 30% ha un'immagine neutra.L’Eurobarometro Flash "Public Opinion in the EU Regions" (L’opinione pubblica nelle regioni dell’UE) è realizzato con cadenza triennale a livello regionale e fornisce un quadro dettagliato dell’opinione dei cittadini europei. Per l’edizione di quest’anno, svoltasi tra l’11 gennaio e il 15 febbraio 2024, sono state realizzate 62 091 interviste telefoniche in 194 regioni.