Open Fiber: fibra ottica operativa a Mirabella Eclano

(Teleborsa) - Sulla rampa di lancio ala nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga.ha concluso i lavori di realizzazione dell'infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del Comune irpino di accedere ad Internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia. La rete ultraveloce costruita a Mirabella per 55 chilometri e raggiunge, cioè la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici. Con questa tecnologia è possibile navigare fino alla velocità di 10 gigabit al secondo (10mila megabit o 10 Gbps) rendendo così fruibili i servizi ad elevato impatto digitale: dalla telemedicina alla domotica, dalla pubblica amministrazione digitale al lavoro agile fino alla didattica a distanza e al cloud computing.Si tratta – spiegain una nota – di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune. L'infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Campania. Il bando ha previsto in particolare anche la copertura in fibra di alcuni edifici pubblici, che potranno così erogare i propri servizi alla cittadinanza in modo sempre più efficace ed efficiente: tutti gli istituti scolastici, l'ufficio del Giudice di Pace, il Comando dei carabinieri, il Parco archeologico Aeclanum, le sedi municipali e il Distretto sanitario."L'arrivo della fibra ottica ultraveloce rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità – ha detto ilnel corso di una iniziativa ad hoc organizzata nel centro polifunzionale Univerest – una innovazione che può e deve accompagnare il processo di crescita avviato dall'amministrazione comunale. L'accensione dei servizi di connettività – prosegue il primo cittadino – permetterà ai nostri concittadini, alle imprese che operano sul territorio, ai professionisti, alle famiglie e alla pubblica amministrazione stessa di poter finalmente competere sullo stesso piano delle grandi città. Stiamo al contempo dialogando con Open Fiber per ottimizzare gli allacci degli utenti che vorranno aderire, in modo tale da ridurre al minimo gli eventuali disagi anche e soprattutto in vista degli eventi che vedranno protagonista il nostro territorio"."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber – ha sottolineato– Mirabella Eclano si dota di una rete ultrabroadband d'ultima generazione in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l'accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione".