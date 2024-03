Ambromobiliare riduce perdita in 2023. Cautamente ottimista per 2024

Ambromobiliare

(Teleborsa) -, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 1.529 migliaia di euro (+6% rispetto a 1.446 migliaia al 31 dicembre 2022),pari a -398 migliaia di euro (rispetto a -449 migliaia al 31 dicembre 2022) enegativo per 292 migliaia di euro (rispetto a un risultato netto negativo per 405 migliaia al 31 dicembre 2022). Laè negativa (debito) per 165 migliaia di euro (positiva (cassa) per 2 migliaia di euro al 30 giugno 2023 e positiva per 329 migliaia di euro al 31 dicembre 2022).Dal punto di vista del segmento Equity Capital Market, nel corso dell'esercizio 2023 Ambromobiliare, quale advisor finanziario, ha(in Co-Advisory con) e). Inoltre, è stato seguito l'aumento di capitale sul mercato secondario di, già cliente quotato da Ambromobiliare su EGM nel 2022. Alcune operazioni di IPO seguite sono state ritirate per motivi valutativi riscontrati sul mercato EGM.Ambromobiliare spiega che laper l'esercizio in corso è. La "success rate" dipende in larga misura dalle condizioni macroeconomiche (in primis dall'abbassamento dei tassi) che dovrebbero spingere le valutazioni borsistiche delle PMI. Però lo scenario rimane complicato e di difficile lettura per gli operatori del mercato.L'sull'anno in corso è quindi "" anche perché la società sta seguendo diversi incarichi relativi alle operazioni di quotazione su Euronext Growth Milan e sul, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato di riferimento. I mandati in essere per le IPO su Euronext Growth Milan fanno riferimento ai seguenti settori: distribuzione energetica, telecomunicazione nell'ambito dell'energia rinnovabile e media and entertainment. Gli incarichi nell'M&A sono attivi nel settore del lusso, dell'impiantistica, dell'arredamento, del tessile, della tecnologia e del marketing & comunicazione.