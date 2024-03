Avio, dividendo di 0,23745 euro per azione tra ordinario e straordinario

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha fornito alcune, rispetto a quanto riportato nel comunicato stampa del 13 marzo 2024 Il CdA intende proporre all'assemblea degli azionisti del 23 aprile 2024 la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 3,75 milioni di euro, nonché l’erogazione di un dividendo straordinario per 2,25 milioni di euro. Il dividendo per azioneè pari a 0,14841 euro, mentre il dividendo per azioneè pari a 0,08904 euro.Ilè quindi di 0,23745 euro per azione.