Fisco, Federcontribuenti "Bene la riforma ma deve essere più armonizzata e vicino alle famiglie"

(Teleborsa) - 'Riteniamo che la riforma fiscale deve essere armonizzata con, in quanto nei nuclei familiari sono raddoppiati gli oneri fiscali indiretti come bollette luce e gas; aumento dei prodotti di prima necessità; aumento gasolio; spese sanitarie. Queste ultime, per la carenza di prestazioni sanitarie provocata dalle lungaggini delle liste di attesa; se noi consideriamo una famiglia di 4 persone è facile constatare che la famiglia viene caricata di altri 2 mila euro all’anno di tassazione, che ha già pagato in dichiarazione dei redditi''.E' quanto afferma ilricordando come in un incontro con il viceministro Leo,- spiega Tagliareni - sottraendo dalla tassazione del reddito imponibile familiare, quote di reddito, per ogni singolo componente, calcolato secondo il quoziente di povertà individuale stabilito dall’Istat, in ogni anno solare''. In questo modo, fa presente il vicepresidente di Federcontribuenti ''avremo una sostanziale riforma fiscale, che mette al riparo la dignità delle persone, e immette nella economia reale, risorse finanziarie che vanno ad incrementare i tributi''.Sempre sulla Riforma fiscale, Federcontribuenti ricorda che un altro tema è '': le Commissioni che valuteranno soluzioni per la pulizia del cassetto fiscale, dovrebbero prendere atto di un principio solidaristico verso i contribuenti, che si sono trovati realmente nel problema di non poter onorare la tassazione, per cause avverse della vita, svincolando loro da ipoteche messe sulla prima casa, spesso frutto di risparmio di una vita, tutelati dall’art.47 della Costituzione, dove il risparmio viene tutelato in tutte le sue forme''.