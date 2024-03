Fusione Rai Way-EI Towers, Cecatto: razionali ci sono, questa indecisione crea problemi

Rai Way

(Teleborsa) - Del consolidamento nel mondo delle torri, "se ne parla pure troppo e forse da troppo tempo. I. Andranno valutati anche per avere un giusto ritorno per gli azionisti di Rai Way. L'approccio è quindi positivo, ma andiamo a fare chiarezza". Lo ha affermatodi, nella conferenza stampa di presentazione del piano, parlando della potenziale fusione con Ei Towers."Siamo, è un tema importante, ma il contesto vede anche gli stakeholder, i regolatori e tutti i vari soggetti. Noi stiamo facendo la nostra parte, ma vogliamo che il giorno che succede qualcosa ci sia", ha aggiunto il numero uno della società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai e altri broadcast.A una domanda sulle voci che vorrebbero il governo al lavoro per unsul tema, ha risposto: ", se uscirà qualcosa lo studieremo come abbiamo studiato le precedenti decisioni del legislatore".Secondo vari resoconti di stampa, Rai Way ha chiesto adi valutare una fusione con Ei Towers., mentredella famiglia Berlusconi.Pressato sul tema ha continuato: "In linea di principio i razionali ci sono. Penso che (Rai Way ed Ei Towers, ndr) sono, però bisogna andare a vedere bene. Questa indecisione crea problemi al mercato, crea problemi alle aziende, e quindi il. Ci sono altri soggetti con potere decisionale rilevate, ma la nostra posizione è sempre stata chiara".Cecatto ha sottolineato che la società ha "fatto un piano che va avanti sia da solo che nel caso avvenisse qualche evento straordinario. Bisogna, ma bisogna guardare l'azienda. C'è un upside, molto interessante se si manifesta alle condizioni che danno valore agli azionisti".