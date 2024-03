Gaza, il Consiglio di sicurezza dell'Onu approva risoluzione per il cessate il fuoco

(Teleborsa) - Ilha approvato una risoluzione che chiede il cessate il fuoco a. Il documento ha ottenuto 14 voti a favore e "chiede unper il Ramadan rispettato da tutte le parti che conduca ad un cessate il fuoco durevole e sostenibile e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell'accesso umanitario per far fronte alle loro esigenze mediche e umanitarie". Questa risoluzione deve essere attuata, un fallimento sarebbe imperdonabile", ha commentato il Segretario generaleGlisi sono astenuti. "La nostra decisione di astenerci non deve essere percepita come un'escalation da parte di Israele", ha spiegato il portavoce del Consiglio della Sicurezza nazionale americana, John Kirby. Benyamin Netanyahu ha deciso di annullare la partenza per Washington di una delegazione di alto livello israeliana. L'ufficio del premier ha motivato la decisione proprio con l'astensione degli Usa all'Onu alla risoluzione su Gaza. "Siamo molto delusi", ha commentato Kirby."Oggi il Consiglio di sicurezza ha parlato in favore degliguidati da Egitto, Qatar e Stati Uniti per un cessate il fuoco immediato e sostenibile, il rilascio immediato degli ostaggi, e per contribuire ad alleviare le tremende sofferenze dei civili a Gaza. Gli Usa sostengono pienamente questi obiettivi cruciali, che erano anche alla base della risoluzione da noi proposta la scorsa settimana chehanno bloccato", ha dichiato l'ambasciatrice americana all' Onuche ha poi sottolineato che "il sostegno degli Stati Uniti a questi obiettivi non è semplicemente retorico, stiamo lavorando 24 ore su 24 per realizzarli concretamente sul campo attraverso la diplomazia, perchè sappiamo che è solo attraverso la diplomazia che possiamo portare avanti questo programma". Infine, ha precisato che gli Usa hanno deciso di astenersi invece di votare a favore poichè "alcune modifiche chiave chieste da Washington sono state ignorate, inclusa la domanda di aggiungere una condanna di".Hamas su Telegram ha garantito la sua"disponibilità ad impegnarsi "in un immediato processo di scambio di prigionieri che porti al rilascio deidi entrambe le parti"."Ci auguriamo che ci sia un cessate il fuoco che permetta la liberazione degli ostaggi israeliani e di portare aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese – ha dichiarato il ministro degli Esteri,a Radio 1 –. All' Onu si è votata questa risoluzione per il cessate il fuoco, è la prima e questo ci fa ben sperare e certamente rappresenta un primo positivo passo in avanti". "Mi auguro che le trattative per la liberazione degli ostaggi procedano rapidamente e quindi si possa guardare con più ottimismo a una situazione meno complicata che poi porti progressivamente alla pace", ha aggiunto.