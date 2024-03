Prysmian, depositate due liste di candidati per il rinnovo del CdA

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha comunicato che sono statein programma nell'Assemblea del 18 aprile 2024.La1, presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente di Prysmian, è composta da: 1. Jaska Marianne de Bakker, 2. Francesco Gori (candidato Presidente), 3. Massimo Battaini (candidato Amministratore Delegato), 4. Ines Kolmsee, 5. Valerio Battista (candidato Vicepresidente), 6. Annalisa Stupenengo, 7. Pier Francesco Facchini, 8. Tarak Mehta, 9. Emma Marcegaglia, 10. Richard Keith Palmer, 11. Barbara Cominelli, 12. Mei Mei Chow.La, presentata congiuntamente per conto di azionisti titolari di 7.629.478 azioni ordinarie, pari al 2,7584% del capitale sociale della società, è composta da: 1. Paolo Amato, 2. Susannah Hall Stewart, 3. Maria Elena Pisonero Ruiz.