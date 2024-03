TISG, azionista di maggioranza avvia cessione dell'8,7% tramite ABB

The Italian Sea Group

Intermonte

(Teleborsa) -, azionista di maggioranza di(TISG) con una partecipazione pari a circa il 62,29% del capitale sociale, haordinarie TISG, corrispondenti a circa l'sociale. Il collocamento verrà realizzato attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (ABB) riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.L'operazione consentirà di incrementare il flottante dell'emittente al fine di conseguire i requisiti di flottante necessari per l'del mercato Euronext Milan, in linea con le intenzioni già annunciate, nonché di incrementare la liquidità del titolo TISG sul mercato, si legge in una nota.In caso di eventuale integrale collocamento delle azioni, GC Holdingdi diritto dell'emittente, con una partecipazione pari a circa ilnel capitale di TISG, operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan.agisce in qualità diper l'operazione e Meti Corporate Finance agisce in qualità di advisor finanziario.