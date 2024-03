TPS, utile adjusted 2023 sale a 4,8 milioni. Dividendo di 0,08 euro

TPS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive, ha chiuso ilconpari a 48,3 milioni di euro, in crescita del 28% rispetto al 2022. L'è pari a 8,7 milioni di euro, in crescita del 13,6%, corrispondente ad undel 18%. L'è pari a 3,5 milioni di euro, di cui 3,3 milioni di pertinenza del gruppo, in calo rispetto ai 3,7 milioni del precedente esercizio. L'sale a 4,8 milioni di euro, rispetto ai 3,9 milioni di euro del 2022.Laconsolidata, prima dell'applicazione del principio IFRS 16 passa da (18,7) milioni nel 2022 a (13,7) milioni nel 2023 già al netto delle acquisizioni delle partecipazioni in HB Technology, Omniaproject e S.Te.l.. A seguito dell'impatto del suddetto principio sui diritti d'uso e leasing, la PFN passa a (10,6 milioni) rispetto a (15,5 milioni) dell'esercizio 2022.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci la distribuzione di unlordo pari a 0,08 euro per ciascuna azione in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio), secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo (c.d. ex-date) 06 maggio 2024, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) 07 maggio 2024 e data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) 08 maggio 2024.