Bifire sale in Borsa dopo i conti migliori delle attese

Bifire

Alantra

Bifire

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, dopo che ieri pomeriggio ha comunicato di aver chiuso ilcon undi 7,8 milioni di euro, con un balzo del 45,8% rispetto all'anno precedente.Gli analisti discrivono che i risultati del 2023 sono stati migliori del 7% a livello di EBITDA rispetto ai risultati preliminari pubblicati lo scorso febbraio. "Ribadiamo la nostra opinione su una, grazie a un'accelerazione del back-end degli affari durante l'ultima parte dell'anno - si legge in una nota - Ciò potrebbe essere in parte attribuibile al successo della campagna pubblicitaria sui canali televisivi Mediaset e all'introduzione di nuovi prodotti".Il broker ricorda che le proprie stime per il 2023 incorporavano l'impatto della progressiva eliminazione dei regimi di incentivi fiscali, che ha influenzato negativamente l'intero settore. Nonostante questa sfida, Bifire è riuscita ad aumentare i propri ricavi e la propria redditività, sovra-performando il mercato. "Riteniamo che le nostre ipotesi relative al ritiro graduale rimangano rilevanti nel breve termine,- viene sottolineato - I tagli dei tassi di interesse potrebbero rappresentare un fattore favorevole per la seconda parte dell'anno".Buona la performance di, che, con une un controvalore di circa 70 mila euro nei primi 25 minuti di contrattazioni. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,687 e successiva a 3,747. Supporto a 3,627.