Bifire, Alantra aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 4,2 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, confermando ilsul titolo a "" visto il potenziale upside del 54%.Gli analisti scrivono che idell'anno fiscale 2023 sono stati solidi e migliori delle aspettative. L'accelerazione delle vendite nell'ultima parte dell'anno è da attribuire principalmente al successo della campagna pubblicitaria televisiva e all'introduzione di nuovi prodotti. Il margine EBITDA ha raggiunto il livello record del 27,1% (28,7% nel 2H), grazie alle forti efficienze operative. Laè stata pari a 1,5 milioni di euro, tornata al livello dell'anno fiscale 2022 grazie alla generazione di FCF superiore a 1 milione di euro nel 2H, anche dopo 4,4 milioni di euro di dinamica WC negativa e capex per 2 milioni di euro.Il CdA ha proposto per la prima volta un DPS di 0,114 euro per azione (circa 25% di payout) da distribuire in 4 tranche. Nonostante le incertezze del mercato di riferimento nel, gli analisti si aspettano che Bifire possa parzialmente compensare gli ostacoli grazie all'aumento delle vendite di nuovi prodotti green e all'ingresso nell'area DACH nel 2024. In un, il gruppo dovrebbe essere in grado di raccogliere i benefici derivanti dagli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE.Il broker ha ridotto leggermente lesui ricavi FY24-25, aumentando al contempo il margine EBITDA FY24-25 al 24,7% in media (dal 22% circa) grazie a maggiori efficienze operative.