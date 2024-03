BCE prepara la sforbiciata: cosa ha detto Panetta

(Teleborsa) -"si stanno realizzando leper avviare un allentamento monetario" da parte della BCE. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia,nella sua relazione all'Assemblea dei partecipati al capitale, sul bilancio 2023 dell'istituzione, che torna così a lanciare un richiamo sul futuro atteso taglio dei tassi.. Il ristagno del commercio internazionale e l'incertezza sollevata dalle tensioni geopolitiche pesano sull'attività economica", ha proseguito. "La politica monetaria restrittiva della Banca centrale europea sta comprimendo la domanda e contribuisce, insieme al calo dei prezzi energetici, alla rapida diminuzione dell'inflazione. I rischi per la stabilità dei prezzi si sono ridimensionati - ha osservato ancora Panetta - e siconta di tornare aha detto ancora Panetta nel corso dell'assemblea dei partecipanti secondo cui la stima si "basa sulle attuali decisioni di politica monetaria e delle aspettative sull'evoluzione dei tassi".La Banca d'Italia deve "i strutture e processi, mantenendo l'assetto organizzativo allineato all'evoluzione delle attività istituzionali e alla ricerca dell'efficienza". "All'atto del mio insediamento ho rivolto al personale della Banca d'Italia un messaggio in cui auspicavo l'apertura al cambiamento e all'innovazione - ha ricordato - senza disperdere tuttavia i valori che hanno sorretto nel tempo l'autorevolezza e il prestigio dell'Istituto. Coniugare la continuità con l'innovazione è l'obiettivo a cui ispirare il disegno organizzativo, i metodi di lavoro, le procedure operative. Vanno colte le opportunità offerte dalla digitalizzazione". Occorre "una speciale attenzione all'utilizzo consapevole delle risorse finanziarie, per tenere costantemente sotto controllo la dinamica dei costi". Inoltre, secondo Panetta "mettendo a frutto l'esperienza acquisita con il modello di lavoro ibrido, che comporta unInfine, per concorrere fattivamente al progetto dell'Eurosistemaun mezzo di pagamento innovativo, sicuro, accessibile gratuitamente a tutti i cittadini" alla Banca d'Italia "si sta adottando una soluzione organizzativa che, mediante il concorso di tutte le competenze necessarie, potrà contribuire a svolgere le attività, ha concluso Panetta.