CleanBnB torna in utile per 266 mila euro nel 2023. Ricavi +59%

CleanBnB

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, ha chiuso il 2023 conconsolidati per 14,8 milioni di euro (+59% rispetto al 2022),consolidato positivo per 743.633 euro (+117%),sui ricavi in miglioramento da 3,65% nel 2022 a 5,01% nel 2023,consolidato positivo per 266.074 euro, in miglioramento del 271% rispetto al risultato netto consolidato negativo per 155.305 euro del 2022.Lanegativa (cassa netta) è pari a 3,1 milioni di euro (-17,7% rispetto a 3,8 milioni di euro di fine 2022, -56% rispetto a 7 milioni di euro di fine giugno 2023).Dal punto di vista gestionale, sono stati 99.426 igestiti nel corso del 2023 (+48% rispetto al 2022) e sono oltre 2.600 gliin tutta Italia al 28 marzo (+7% rispetto a circa 2.422 di fine 2023 e +62% rispetto a circa 1.600 di fine 2022)."Il 2023 è stato l'per CleanBnB: rispetto al 2022 registriamo ricavi in crescita del 59%, EBITDA più che raddoppiato, e un risultato netto positivo - commenta il- Abbiamo centrato in pieno il nostro obiettivo: con quasi centomila soggiorni gestiti in un anno, e un portafoglio di oltre 2.400 immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale, la società si conferma ancora una volta come il più grande e diffuso gestore immobiliare italiano nel settore del turismo in appartamento. Il modello CleanBnB si è ormai affermato come la: lo conferma la crescita organica del nostro portafoglio di oltre 1.000 immobili negli ultimi quindici mesi, tutti gestiti direttamente e in esclusiva con la formula del nostro pacchetto FULL".