Eventi e scadenze: settimana dell'1 aprile 2024

Lunedì 01/04/2024

Martedì 02/04/2024

Finanza.Tech

Reti

A.B.P. Nocivelli

Mercoledì 03/04/2024

Blackberry

Finanza.Tech

Levi Strauss

Zucchi

Giovedì 04/04/2024

Esautomotion

Poligrafici Printing

Venerdì 05/04/2024

Generalfinance

NVP

Porto Aviation Group

Reti

(Teleborsa) -- Borsa di Sydney chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Convocato il tavolo al MIMIT sullo stabilimento produttivo Stellantis di Melfi. Presente, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso- Immatricolazioni di marzo a cura del Ministero dei Trasporti- Abidyan e Accra - Visita Ufficiale del Presidente Mattarella nella Repubblica della Costa d'Avorio e Visita di Stato nella Repubblica del Ghana10:00 -- MIMIT - Conferenza stampa di presentazione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, che verrà celebrata il 15 aprile. Interviene, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso- Regolamento medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio15:00 -- Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei dati consolidati del gruppo, relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2023, a cui parteciperà il top management dell'azienda- Bilancio finanza pubblica della Francia- Napoli - Evento organizzato da Destination Italia con focus sul Turismo Sostenibile. Interverranno, tra gli altri, il ministro Santanché, i sottosegretari di Stato Butti e Ferrante, la Presidente ENIT e il Direttore di Fondazione FS Italiane- Vertice OPEC Plus a Vienna- Bruxelles - I ministri dell'UE discuteranno su tre argomenti principali: il trasporto ecologico, la mobilità attiva e il ciclismo e la connettività ferroviaria tra le città europee08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella09:00 -- Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea, svolgono l’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti09:30 -- Stazione di Roma Tiburtina - Presentazione del totem multimediale Binario della Memoria per ricordare le vittime della Shoah e gli oltre mille ebrei romani che il 18 ottobre 1943 furono deportati nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Saranno presenti, tra gli altri, Luigi Ferraris (AD Ferrovie dello Stato Italiane) e Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura)10:00 -- Convocato il tavolo al MIMIT sullo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Presente, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso10:00 -- Aula dei Gruppi parlamentari - Al convegno "Strategie e strumenti per la sicurezza stradale nella mobilità", intervengono il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e il ministro della Salute, Orazio Schillaci10:30 -- Guardia di Finanza - La presentazione del calendario eventi del gruppo sportivo della Guardia di Finanza per i 250 anni della fondazione del Corpo, si svolgerà presso Villa Spada a Roma11:00 -- Senato - Logista presenta lo studio Ispos sul fenomeno dell'illegalità. L'indagine fornirà una fotografia dettagliata del fenomeno per dare una risposta ai diversi interrogativi11:30 -- Milano - Conferenza stampa di presentazione del progetto "Switch On" di Fastweb per l'ingresso di Fastweb Energia nel mercato energetico- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema - Resoconto trimestrale- Pesaro - Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa all'evento di "Incontri Capitali". Focus su politica e attualità- La Banca d'Italia, l'Università Bocconi - BAFFI e il Center for Economic Policy Research (CEPR) organizzano la 4^ edizione della conferenza biennale su "Stabilità Finanziaria e Regolamentazione". L'evento sarà ospitato dalla Banca d'Italia. Intervento introduttivo della Vice Direttrice Generale Chiara Scotti- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria09:15 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Sesta edizione dell'appuntamento di AIxIA - Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale con TIG – The Innovation Group, in ambito Artificial Intelligence dedicato al mondo delle imprese. Ci sarà una conferenza plenaria cui si affiancheranno workshop tematici e startup pitch. Il focus sarà sulle tecniche di AI generativa11:15 -- Palazzo della Cooperazione, Roma - Il convegno "L’Unione Europea e l’Economia della felicità. Lavoro, transizioni, partecipazione", è organizzato da NeXt – Nuova Economia per tutti. Saluto di Antonio Patuelli, Presidente Abi11:30 -- Villa d'Este, Cernobbio - Presentazione del Rapporto 2024 "Verso un'Italia cashless casi d'uso e ruolo di cittadini, imprese ed esercenti". Interverranno, tra gli altri, Valerio De Molli (Managing Partner e CEO THEA), il Sottosegretario Lucia Albano, Maurizio Fatarella (DG PagoPA),Mario Nobile (DG AgID) e Mauro Minenna (DG ACI Informatica)14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, svolge l’audizione dell’Autorità Delegata per la Sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano- Borsa di Shenzhen chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Villa d'Este, Cernobbio - La 35^ edizione del workshop organizzato da The European House - Ambrosetti sugli scenari economici e finanziari, riunirà alcuni tra i massimi responsabili delle più importanti realtà industriali, di servizi e delle principali istituzioni politiche, economiche e finanziarie10:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra la Presidente del Congreso de los Diputados di Spagna, Francina Armengol Socias11:00 -- Sede Università Bocconi - Presentazione del Rapporto sul declino demografico nel nostro Paese e sull’impegno delle aziende a sostegno della genitorialità. Sarà illustrato il nuovo piano "A2A Life Caring" che prevede risorse e attività dedicate a supportare concretamente i genitori del Gruppo. Parteciperanno l'AD di A2A, Renato Mazzoncini e il Rettore, Francesco Billari14:00 -- Borgaro Torinese - Cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto di selezione e stoccaggio della plastica, basato sulle più moderne tecnologie del settore. Saranno presenti, tra gli altri, Luca Dal Fabbro (Presidente Iren), Paola Bragantini (Presidente Amiat), Giovanni Bellomi (DG Corepla) e il ministro Gilberto Pichetto Fratin- Comunicazione BOT- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2023. - Destinazione utile dell’esercizio 2023. - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio