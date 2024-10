TIP, Equita conferma Buy: diverse aziende in portafoglio ormai pronte per quotazione

Tamburi Investment Partners

Equita

Dexelance

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, è "un, capaci di crescere sia per via organica che inorganica e in grado di offrire un'ottima diversificazione di mercati di riferimento". Lo affermano gli analisti di, dopo che ieri la società ha organizzato un incontro con gli investitori per presentare in particolare gli imprenditori/key manager di 9 partecipate non quotate (Alpitour, Azimut Benetti, Bending Spoons, Beta, Chiorino, Eataly, Joivy, Limonta, Vianova) o recentemente quotate ().Gli interventi hanno consentito di presentare rapidamente modello di business, posizionamento di mercato e obiettivi di crescita delle singole aziende. L'idea di TIP è che, un percorso che può portare alla luce extra valore per TIP e fornire un'ulteriore leva di crescita per le aziende stesse (come segnalato da Dexelance che questo processo l'ha realizzato nel 2023).Nel complesso, scrive Equita, i messaggi forniti sul trend dell'anno in corso da parte delle aziende sono di 1) buona crescita o resilienza per i settori più esposti ad alcune aree di rallentamento (automotive/industriale, lusso), 2) prosecuzione degli investimenti in atto per rafforzare il posizionamento strategico e 3)(molte delle aziende presentate ieri hanno già un solido track record di attività di M&A che si aggiunge alla leva della crescita organica).Equita conferma lae il target price di 12,7 euro per azione, costituito per circa il 30% dal valore delle partecipate quotate, 30% dalle partecipate quotate indirettamente (partecipazione nel veicolo di controllo) e 40% dalle partecipate non quotate.