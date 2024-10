GM contribuirà con 625 milioni di dollari a nuova JV con Lithium Americas

General Motors

(Teleborsa) - Lithium Americas ehanno stipulato unallo scopo di finanziare, sviluppare, costruire e gestire ilin Nevada, per lo sviluppo di un'enorme miniera di litio. La transazione JV consegnerà 625 milioni di dollari in contanti e lettere di credito da GM a Thacker Pass insieme all'impegno condizionale per un prestito da 2,3 miliardi di dollari del Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti (DOE) annunciato all'inizio di quest'anno.Ai sensi dei termini dell'accordo di investimento, GMin Thacker Pass per 625 milioni di dollari in contanti e lettere di credito totali, inclusi 430 milioni di dollari di finanziamenti diretti in contanti alla JV per supportare la costruzione della Fase 1 e una linea di credito con lettera di credito da 195 milioni di dollari che può essere utilizzata come garanzia per supportare i requisiti del conto di riserva ai sensi del prestito DOE.La transazione JVl'impegno di investimento in azioni ordinarie della Tranche 2 da 330 milioni di dollari da parte di GM ai sensi del suo accordo di investimento originale con la società, annunciato a gennaio 2023."Siamo soddisfatti dei notevoli progressi che Lithium Americas sta facendo per aiutare GM a raggiungere il nostro obiettivo di sviluppare una filiera di fornitura di materiali per veicoli elettrici resiliente - ha affermato Jeff Morrison, SVP, Global Purchasing and Supply Chain - L'approvvigionamento di materie prime critiche per veicoli elettrici, come il litio, da fornitori negli Stati Uniti, dovrebbe, a fornire valore ai nostri clienti e investitori e a creare posti di lavoro".