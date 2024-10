Neosperience: piano sostenibile nonostante rilievi società di revisione

Neosperience

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha conseguito unconsolidato pari a 13 milioni di euro nel(+6,8% rispetto a 12,2 milioni di euro al 30 giugno 2023); questa crescita è stata integralmente organica, poiché non ha beneficiato, diversamente dagli scorsi esercizi, del contributo di nuove acquisizioni entrate nel perimetro di consolidamento.L'si è attestato a 3,83 milioni, con un lieve decremento del 5% rispetto all'analogo valore del 30 giugno 2023, mantenendo un'incidenza del 29% sui ricavi. L'del Gruppo è stato pari a 135 mila euro, in calo rispetto al corrispondente semestre dell'anno precedente (823 migliaia)."Sono lieto di comunicare che, nonostante un contesto economico complesso, Neosperience continua il suo percorso di crescita, registrando un incremento significativo dei ricavi totali e del fatturato consolidato nel primosemestre del 2024 - ha commentato il- L'EBITDA si è mantenuto solido, confermando la resilienza del nostro modello di business".L'ammonta a 18,1 milioni di euro, rispetto a 14,4 milioni al 31 dicembre 2023, in buona parte per effetto dell'aumento degli investimenti effettuati nel periodo per accelerare sviluppo e go-to-market delle nuove applicazioni verticali, principalmente Health e LegalTech.Alla luce delle attuali dinamiche del mercato globale, qualora i tempi per la quotazione dovessero prolungarsi ulteriormente a causa delle condizioni di IPO sui mercati internazionali e del contesto geopolitico,prenderà in considerazione l', con un target di raccolta tra 2 e 3 milioni di euro. Questa iniziativa sarà finalizzata a supportare la significativa crescita che l'azienda sta registrando, permettendole di proseguire nello sviluppo, strutturare l'internazionalizzazione e consolidare la posizione competitiva in un settore in forte espansione.Nella relazione della, inclusa nel fascicolo della relazione semestrale, si afferma l'dal momento che gli elementi posti all'attenzione "non ci consentono di apprezzare le valutazione fatte dagli Amministratori circa l'inesistenza di incertezze significative inerenti la continuità aziendale"."Vogliamo comunicare ai nostri azionisti il punto di vista della società - afferma Melpignano - laddove siamoper le seguenti ragioni: il piano finanziario a 12 mesi è stato impostato con criteri prudenziali, anche sulla base delle indicazioni molto cautelative ricevute dai revisori; le azioni di contenimento dei costi sono già state avviate da alcuni mesi, hanno un effetto sostanziale e stanno già portando risultati come descritti nel paragrafo "Eventi successivi al 30 giugno 2024 ed evoluzione prevedibile della gestione" del presente comunicato; sono previste significative riserve, sotto forma di operazioni straordinarie, che la società e/o alcuni azionisti sono disponibili ad attuare qualora si verificasse una necessità non prevista; abbiamo attivato un piano di monitoraggio “in continuo” dei principali parametri gestionali (fatturato, principali voci di costo, situazione crediti verso clienti, posizione finanziaria netta e saldo di cassa); in proposito ci impegniamo a fornire un'informativa tempestiva e puntuale al mercato su base mensile".