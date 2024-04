Vivendi, in corso studio di fattibilità per scissione. Balzo dei ricavi nel 1° trimestre

Vivendi

(Teleborsa) -, una delle principali media company europee, ha chiuso ilconpari a 4.275 milioni di euro, rispetto ai 2.290 milioni di euro del primo trimestre del 2023, ovvero con un aumento dell’86,6%. Questo incremento è dovuto principalmente al consolidamento di Lagardère nonché alla crescita dei ricavi di Canal+ Group e Havas., i ricavi di Vivendi sono cresciuti del 5,4%, rispetto al primo trimestre del 2023, principalmente grazie alla performance di Lagardère (+8,9%), Canal+ Group (+2,6%) e Havas (+3,4%)."Oggi pubblichiamo undei ricavi per il primo trimestre - hanno commentato, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Vivendi, e, Presidente del Consiglio di Gestione di Vivendi - Ciò riflette la forza delle nostre tre attività principali e la capacità del Gruppo capacità di trasformazione e di crescita. La crescita organica del 5,4% rispetto al primo trimestre del 2023 è stata trainata in particolare dal significativo contributo di Lagardère, confermando la rilevanza dell’operazione con questo gruppo dello scorso novembre e la nostra fiducia nel potenziale delle sue attività. Anche Canal+ Group e Havas hanno ottenuto solide performance"."Loper il progetto di split annunciato il 13 dicembre 2023 sta- hanno aggiunto - Continueremo a tenere informato il mercato".Un'ipotesi attualmente al vaglio - si legge nella nota - è quella di unadiventerebbero entità indipendenti quotate in Borsa. Una volta separata da queste tre entità, Vivendi rimarrebbe così com'è, quotata in borsa, mantenendo il suo ruolo di supporto alla trasformazione e all'espansione delle sue controllate e continuando a gestire attivamente i propri investimenti.