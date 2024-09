Luzzatti avvia cessioni di NPE delle banche popolari su nuova piattaforma

(Teleborsa) - La, società consortile controllata da 19 banche in gran parte popolari less significant, hatrue sale deidelle banche azioniste sulla nuova piattaforma consortile allestita nella prima parte dell'anno.Il gross book value complessivo degli NPE in cessione, con closing atteso entro fine anno, ammonta a quasie comprende single name secured (UTP e NPL) e portafogli di posizioni unsecured assistite da garanzie statali di 6 banche popolari consorziate.Neldell'anno la nuova piattaforma verrà utilizzata anche per supportare il processo competitivo di collocamento delle notes mezzanine e junior della nuova cartolarizzazione multioriginator di NPL in corso di strutturazione da parte della Luzzatti.