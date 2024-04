Banca del Fucino, utile in crescita nel 2023. Impieghi a 2,1 miliardi di euro

Worldline

(Teleborsa) -, capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, ha chiuso il 2023 con undi 20,27 milioni di euro e undi 17,13 milioni di euro, in crescita rispetto al 2022. A livello consolidato l'utile prima delle imposte è stato pari a 17 milioni di euro e l'utile netto a 12,44 milioni di euro, evidenziando un significativo incremento rispetto al 2022.Nel 2023 glicon clientela della Banca del Fucino hanno registrato un aumento a circa 2,1 miliardi di euro (+14%), laha superato i 3,6 miliardi di euro (+29% rispetto a fine 2022), e il prodotto bancario complessivo ha superato i 6,5 miliardi di euro, segnando un più 22% rispetto all'esercizio precedente, già caratterizzato da una crescita significativa.Il 2023 ha visto ilsuperare i 78 milioni di euro (+54,12%) e il margine di intermediazione attestarsi a 132 milioni circa (+53,64%). La diversificazione delle attività si riflette nel dato relativo, che si attestano a 34,7 milioni di euro e sono riconducibili alle attività di Investment Banking e Advisory e ai ricavi legati all'accordo di partnership con. L'NPL ratio lordo si è attestato al 6,99%."Nell'anno del centenario la Banca del Fucino ha visto sia un rafforzamento patrimoniale per oltre 48 milioni di euro, con l'ingresso nella compagine azionaria di investitori istituzionali di elevato profilo, tra cui l'ENPAM, sia un ottimo risultato in termini di conto economico, con un importante incremento in particolare dei ricavi legati all'attività creditizia - ha commentato l'- Tutti i principali aggregati sono in crescita, e l'utile netto a livello consolidato supera i 12,44 milioni di euro a fronte degli 1,4 milioni dell'esercizio precedente. Nel 2023, infine, è continuato il processo di riorganizzazione e sviluppo delle start up che costituiscono le principali partecipazioni del Gruppo, un processo che vedrà il suo completamento nel 2024"Unitamente all'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti convocata il 6 maggio la distribuzione di un. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto all'Assemblea degli Azionisti la costituzione di unanon distribuibile di 9.113.634 euro, ai sensi dell'art. 26, comma 5 bis, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104.