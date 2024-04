IEG, MIR 2024: Rimini capitale del live entertainment

(Teleborsa) - Tre macro aree che occupano 6 padiglioni: MIR Club, MIR Tech e LIVE YOU PLAY: il quartiere fieristico di Rimini pronto ad accogliere la 7° edizione di, manifestazione firmata Italian Exhibition Group che riunisce i leader nei settori Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast. Da domenica 7 a martedì 9 aprile, l’appuntamento trasformerà la città di Rimini nella capitale delle filiere del live entertainment, in un territorio che è storico riferimento culturale di settore.è l'area dedicata al mondo del DJing, del clubbing e della produzione musicale elettronica. Uno spazio vibrante e stimolante, ideale per connettersi con le ultime tendenze e innovazioni che animano le notti dei club di tutto il mondo, che torna con un layout completamente rinnovato tra zone espositive con le aziende leader nel settore delle tecnologie DJ e un’area experience con l’inteso programma che si svolgerà nella Club Arena. Inoltre, quest’anno MIR Club offre grandi opportunità per i nuovi talenti con Demolition Panel, che attende ospiti d’eccellenza e professionisti dal mondo della radio, della discografia, dei club e della produzione come Albertino, Joe T Vannelli, Big Fish, Ale Lippi e altri ancora. Infine, DJ Round Table offrirà l’opportunità di incontrare direttori artistici e proprietari di locali e festival italiani in giornate che si concluderanno a suon di puro divertimento con una Jam Session di DJ [sun] set.ospiterà tutte le novità dedicate alle tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli, education, retail, museale, IT ed hospitality. Al proprio interno, System Integration AVC sarà vetrina esclusiva delle nuove tendenze che stanno caratterizzano il mondo del lavoro, l'ambito educativo, la progettazione di spazi, oltre alle ultime novità in termini di soluzioni interattive e immersive. Con il supporto dell’associazione italiana Systems IntegrationCommunity (SIEC), partner di MIR Tech, l’area costituirà uno spazio dinamico di scambio e confronto e fornirà occasioni preziose di apprendimento e sperimentazione pratica attraverso seminari, attività formative e itinerari esperienziali. MIR è un punto di incontro essenziale anche per i professionisti del light design: attraverso le masterclass “LD@WORK” ed appuntamenti esclusivi nell’area Tech Arena, gli esperti si concentreranno sul mondo live, sulla moda e sulle rappresentazioni teatrali. Eventi speciali come lo Show History su “POOH – Amici per Sempre – Live 2023” arricchiranno ulteriormente l'agenda. Inoltre, torna la, un progetto fondato e organizzato da RM Academy, la sezione di RM Multimedia dedicata alla formazione, rivolto ai giovani operatori o lighting designer emergenti under 30.unico al mondo,è un'occasione irrinunciabile per i professionisti desiderosi di valutare le prestazioni delle nuove attrezzature nel loro ambiente naturale: lo stage. L’area trasformerà il backstage in main stage, esponendo palchi e strutture in un contesto dinamico e interattivo. I visitatori avranno la possibilità di vedere all'opera le tecnologie audio, video e lighting, tutte in funzione e pronte per essere testate. In questa edizione saranno protagonisti due palchi: il “Live System Contest”, lo stage robotizzato che ospiterà l’esibizione di sei impianti audio in una rotazione continua e il “Contest Mixer”, che consentirà un confronto diretto tra vari mixer audio utilizzando un unico sistema audio Point Source di riferimento.sempre al centro. Il MIR si distingue anche per il ritorno delle Immersive Room, che rappresentano un viaggio nel futuro dell'audio. Le quattro sale demo dedicate offrono ai visitatori l'opportunità unica di sperimentare in prima persona il suono immersivo. Torna, inoltre, il rinomato progetto Contest Colonne. Questa iniziativa unica è dedicata ai sistemi di diffusione sonora a sviluppo verticale, che si elevano su stativi o colonne di diverse dimensioni. Un allestimento speciale, accuratamente progettato, che invita a un ascolto comparativo di alta qualità.