Valica, ricevute le autorizzazioni per la nascita di Experience Park

Valica

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Growth Milan e operante nel settore del marketing tecnologico con un focus nei settori del turismo e dell'enogastronomia, ha, un progetto ideato e condotto dalla sua controllata Experience Lab e dedicato a famiglie e giovani, allo sport e alle attività all'aria aperta come mountain bike, trekking, nordic walking e passeggiate.Experience Parke si configura come un evento temporaneo aperto da fine aprile a fine ottobre 2024 nel territorio di Rocca di Papa.L'iniziativa rientra pienamente nell'obiettivo prioritario di avviare nel 2024 un processo di(oggi il fatturato è sbilanciato a favore del primo) investendo nell'organizzazione di un maggior numero di eventi sul territorio. Un approccio che sta già dando i suoi frutti, si legge in una nota: mentre nel 2023 questi momenti sono stati in tutto 16, nel 2024 ne sono già stati finora programmati 21."Stiamo percorrendo un cammino in crescita per ricavi, marginalità e competenze - ha commentato l'- nel 2024 stiamo raccogliendo i frutti dell'impegno profuso in questi ultimi anni di sviluppo della nostra presenza sul mercato dei servizi per il turismo e tutto ciò non può che confermarci di essere sulla buona strada per gli obiettivi che ci siamo prefissati".