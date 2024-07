Altea, ok da soci a translisting e nuovo CdA. 1° semestre in crescita

Altea Green Power

(Teleborsa) - L'di, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, hae, ricorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan.È stato, con l'elezione di 7 membri facenti parte della lista n.1 presentata da Dxor Investments, che detiene 9.518.699 azioni ordinarie, pari al 54,98% del capitale sociale. Ne fanno parte: Giovanni Di Pascale - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabio Lenzini - Consigliere, Luca De Zen - Consigliere, Laura Guazzoni - Consigliere indipendente, Francesco Bavagnoli - Consigliere indipendente, Donatella De Lieto Vollaro - Consigliere, Anna Chiara Invernizzi - Consigliere indipendente.Il nuovo CdA, dopo aver, ha esaminato i dati gestionali preconsuntivi sull'andamento del primo semestre 2024. Ilè compreso tra 13,5 e 14,0 milioni di euro, in crescita di oltre il 33% rispetto al 30 giugno 2023. L'è compreso tra € 7,5 e 8,0 milioni, con un incremento di oltre il 44% e unsuperiore al 55% (51,4% al 30 giugno 2023). L'EBITDA Margin Adjusted, rettificato per gli extra costi contabilizzati nel semestre, in accordo ai principi contabili internazionali (IFRS 2), e riferiti ai piani di remunerazione su obiettivi (MBO) a favore del personale, risulta superiore al 60%.L'è pari a 1,3 milioni di euro (cash negative), di cui 0,7 milioni di euro riferito agli effetti contabili da IFRS 16, rispetto a 4,4 milioni di euro (cash negative) al 31 dicembre 2023. Leammontano a 4,2 milioni di euro, in significativa crescita rispetto a 0,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Tale variazione positiva è funzione di importanti incassi ricevuti dalla società, frutto sia del prezzo ricevuto per la cessione delle controllate Green e Blue BESS, sia di importanti milestone raggiunte sui progetti in sviluppo."Siamoin questo primo semestre, che segnano una continua crescita di tutti gli indicatori economici e confermano le guidance e i target già indicati nel Business Plan 2024-2028 - ha commentato Di Pascale - Questo trend positivo, che ci accompagna da diverso tempo, ha rappresentato per noi uno tra i fattori chiave per considerare il passaggio al mercato principale regolamentato e ad intraprendere così il processo di translisting"."Per il futuro intendiamo proseguire lungo la strada tracciata rafforzando le nostre attività sulle BU, e in particolare concentrandoci sulle attività BESS, ponendo particolare attenzione alle trasformazioni anche tecnologiche di questo mercato e alle evoluzioni normative in materia di fotovoltaico e di energie rinnovabili - ha aggiunto - Infine,che hanno creduto sin dall'inizio nel progetto di Altea Green Power e ci hanno sostenuto ed accompagnato sin qui".