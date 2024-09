Balneari, Commercialisti: importante riconoscimento della nostra funzione

(Teleborsa) - “Le norme sui balneari approvate ieri dal Governo contengono un significativo riconoscimento della funzione del nostro Consiglio nazionale e, più in generale, della nostra categoria, attribuendoci un ruolo importante e delicato che ci vedrà ancora una volta impegnati al servizio del Paese”. É quanto dichiara il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,, a proposito della norma contenuta nelche introduce disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, che prevede che in caso di rilascio di una“a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante” e che il valore dell’indennizzo “è determinato con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.“I commercialisti – commenta de Nuccio – sono sempre più il naturaleo in materia di. Questa norma lo dimostra, così come dimostra anche quanto sia proficua la costante interlocuzione di questo Consiglio nazionale con il governo per mettere a disposizione del nostro sistema economico e sociale le idee, le proposte e le competenze della nostra professione”.