SdR, Romagnoli (Symphonia SGR): per noi momento di euforia, siamo molto flessibili

(Teleborsa) - ", pur avendo un suo track record molto interessante. Con le nuove gestioni patrimoniali di OPERA l'idea è quella di andare a costruire delle gestioni personalizzate ma evolute in capo ai nostri clienti, con la formula del mattoncino che si focalizza su specifiche asset class, con un ampio spettro di variabilità in modo tale che sia il banker sia il cliente riescano a formulare insieme quale possa essere il modello di portafoglio in cui investire in quel momento". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di Symphonia SGR e Head of Asset Management del gruppo Banca Investis, in occasione della 14esima edizione del Salone del Risparmio, l'evento simbolo dell'industria italiana del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni."Crediamo che sia, è un modello molto utilizzato invece a livello internazionale, in particolare nel mondo anglosassone", ha aggiunto.Guardando al mercato, "- ha detto Romagnoli - Il fatto di essere una boutique finanziaria ce lo consente facilmente, quindi adattarci anche agli scenari di mercato. In questo momento siamoagli investitori, in particolare l'income che oggi è un aspetto molto interessante per gli investitori che magari sono usciti da momenti di mercato difficili del 2022. Pensiamo che nonostante l'aspettativa di taglio dei tassi ci saranno ancora, soprattutto sulle durate corte, dei buoni rendimenti. Tuttavia,, perché comunque rimane un asset class che di fatto misura l'economia reale in qualche modo e questo aiuta anche a poter percorrere la crescita dei paesi, in particolare quelli occidentali ma non solo perché oggi si affacciano mercati come quello indiano dove si può fare bene, magari con un passivo o un ETF".Sul fronte dell'innovazione, "e la nostra visione sull'AI non è cambiata - ha detto la CEO di Symphonia SGR - Crediamo che sia ovviamente l'ultimo avamposto della tecnologia e che come AI non si debba pensare solo al robot ma in realtà è unche va dai software fino ad arrivare appunto ai chips, quindi va a interessare diverse categorie di aziende e diversi settori, e così deve essere visto dal punto di vista dell'investimento"."Crediamo che ovviamente i magnifici sette abbiano fatto una corsa pazzesca, ma che tuttavia restino ancora i capisaldi di uno sviluppo di un settore per il momento - ha aggiunto - Ovviamente vanno un po' sottopesati sui portafogli e crediamo anche che possibilmente questo è in relazione al fatto cheche non può essere immediato. Però sicuramente arriverà, quindi partita dai grandi gruppi sta percorrendo oggi tutte le industrie e i servizi, e poi arriverà un po' dappertutto in un po' di tempo".