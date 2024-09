Digital 360, assemblea nomina nuovo Consiglio di Amministrazione

(Teleborsa) -. La nuova composizione- spiega una nota - riflette l’evoluzione del Gruppo, con l’unione di imprenditori e top manager provenienti dal mondo dell’innovazione, che rafforza la struttura organizzativa per sostenere la crescita e l’espansione internazionale., co-fondatore di DIGITAL360.. Confermati nel CdA i co-fondatori. Nuovo ingresso invece per, che ha una lunga ed ampia esperienza nel settore bancario ed è stato anche Founder e CEO di WeBank e Banca Widiba. Entra nel CdA anche, che ha una vasta esperienza nella consulenza aziendale per grandi progetti di innovazione tecnologica. Nuova nomina anche quella di, che ha ricoperto ruoli apicali anche in società quotate."Sono contento ed orgoglioso di accogliere nel nuovo CdA di DIGITAL360 Massimo, Andrea, Fabio e Adriano, che si affiancano ai soci storici Gabriele e Raffaello – commenta, Presidente di DIGITAL360 –. Sono manager e imprenditori di grandissima esperienza, con la nostra stessa passione per l’innovazione, che daranno un contributo importante alla nuova fase di crescita del Gruppo".