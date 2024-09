Defence Tech, assemblea conferma Andrea Chevallard come presidente

Defence Tech

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence, haquali membri del Consiglio di Amministrazione, in linea con la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione medesimo il 5 agosto 2024, a seguito delle dimissioni di tre consiglieri in scia all'acquisizione della maggioranza della società da parte di Tinexta.I soci, in linea con le deliberazioni assunte dallo stesso CdA del 5 agosto, ha nominato il, confermando in tale ruolo il consigliere. Chevallard resterà in carica fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 31 dicembre 2026. Infine, l'assemblea ha nominato i componenti del Collegio Sindacale.