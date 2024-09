Alkemy, impegni di non adesione a OPA Retex per il 10,26% del capitale

Alkemy

(Teleborsa) -comunica che in relazione all' OPA promossa da Retex a un prezzo di 12 euro per azione, i soci Alessandro Mattiacci (presidente del CdA), Riccardo Cesare Lorenzini (membro CdA), Lappentrop (società interamente controllata da Alessandro), QMAT e Francesco Hensemberger hanno sottoscritto un accordo contenente pattuizioni parasociali, assumendo l'impegno a non aderire all'OPA o disporre o vendere le azioni Alkemy nell'ambito dell'OPA, ad un prezzo pari al corrispettivo.L'accordo, si legge in una nota, ha ad oggetto 583.520 azioni detenute dalle parti congiuntamente corrispondenti a 1.025.335 diritti di voto, rappresentative del 10,26% del capitale sociale e del 14,98% dei diritti di voto.