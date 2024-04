Indel B, utile 2023 scende a 10,6 milioni di euro. Dividendo di 0,80 euro

Indel B

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha registrato nelpari a 226,5 milioni di euro, con un decremento dello 0,4% rispetto al 2022 (227,4 milioni). Il decremento dei ricavi delle vendite 2023 è riconducibile principalmente ai mercati Leisure (-17,0%), Cooling Appliances (-15,2%) e Components & Spare Parts (-6,9%). In crescita invece il mercato Hospitality (+0,8%) e il mercato Automotive (+5,2%).L'diminuisce di 3,4 milioni (-11,9%), passando da 27,9 milioni a 24,5 milioni di euro. In termini percentuali l'passa dal 12,3% dell'esercizio 2022 al 10,8% dell'anno 2023. La flessione dell'EBITDA è determinata in parte dal decremento del Totale dei Ricavi, nonché da un incremento del costo del personale.L'è pari a 10,6 milioni di euro, in calo di 1,6 milioni (-12,9%) rispetto a 12,2 milioni dell'anno 2022. L', al netto delle componenti di natura non ricorrente, si attesta a 15,2 milioni di euro, rispetto a 16,3 milioni del 2022."In un, influenzato sia da una incertezza geopolitica che macroeconomica in combinazione con livelli di scorte ancora importanti, la società ha dimostrato una importante resilienza dei risultati grazie anche alla sua diversificazione su mercati che hanno tipicamente comportamenti e dinamiche diverse", ha commentato l'"Nota particolarmente positiva, in un periodo di debolezza del mercato e di performance inferiori al passato, è sicuramente l'di circa 33 milioni di euro, dovuto ad una migliore gestione del capitale circolante nonché dei costi operativi", ha aggiunto.Laal 31 dicembre 2023 è cash negative per 7,5 milioni di euro, in miglioramento di 21 milioni rispetto al 31 dicembre 2022, il cui saldo negativo era pari a 28,5. Il miglioramento della Posizione Finanziaria Netta è dovuta in parte all'incasso della seconda e ultima tranche del credito per la cessione della società Cinese Guangdong Iceco, avvenuta nel giugno 2021, nonché dalla cassa generata dalla gestione operativa del periodo, in parte assorbita dal pagamento di un dividendo pari a 0,8 euro per azione e daicosti sostenuti per finanziare l'espansione dell'impianto produttivo.Il CdA ha deliberato la distribuzione di un dividendo relativo all'esercizio 2023 per massimi 4.500.000 euro mediante distribuzione di unlordo pari ad 0,80 euro per ciascuna azione, con data di stacco cedola il 3 giugno 2024, come data di legittimazione (record date) il 4 giugno 2024 e come data di pagamento il 5 giugno 2024.