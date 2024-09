B&C Speakers, ricavi +5,6% nel primo semestre

B&C Speakers

(Teleborsa) -chiude il primo semestre conconsolidati pari a 51,25 milioni di Euro in aumento del 5,6% rispetto ai 48,54 milioni di Euro del primo semestre 2023. L' EBITDA consolidato pari a 11,48 milioni di Euro è in diminuzione del 4,8% rispetto ai 12,06 milioni di Euro del primo semestre del 2023.L’relativo ai primi sei mesi del 2024 ammonta ad Euro 10,2 milioni in diminuzione dell’7,5% rispetto allo stesso periodo del 2023 (quando risultò pari ad Euro 11 milioni). L’EBIT margin è pari al 19,9% dei ricavi (22,7% nel corrispondente periodo del 2023).complessivo di Gruppo pari a 11,83 milioni di Euro sale del 45,4% rispetto ai 8,14 milioni di Euro del primo semestre del 2023).Ladi Gruppo è pari a 1,80 milioni di Euro (pari a 0,65 milioni di Euro a fine dell’esercizio 2023).