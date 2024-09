IVS Group, fatturato e redditività stabili nel 1° semestre

IVS Group

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con undi 371,4 milioni di euro,rispetto ai 370,9 milioni del 1° semestre 2023.pari a Euro 56,6 milioni, è in aumento del 2,8% dai circa 55 milioni di giugno 2023, mentreconsolidato èpari a 57,5 milioni, inrispetto ai 57,4 milioni di giugno 2023. L’EBIT sale a 16,7 milioni ea 17,7 milioni.(dopo gli utili attribuibili alle minoranze) resi confronta con i 4,3 milioni del giugno2023. L’Utile Netto Adjusted (dopo gli utili di terzi) al netto delle voci considerate non ricorrenti, è pari a 5,9 milioni rispetto ai 6,1milioni del giugno 2023.(inclusi circa Euro 63,8 milioni derivanti da contratti di affitto e leasingin base alle previsioni del principio IFRS 16), in miglioramento rispetto a Euro 421,1 milioni a fine 2023 e anche rispetto a Euro 422,8 milioni a fine marzo 2024.