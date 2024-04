Borse europee toniche nonostante le tensioni geopolitiche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che peròrispetto all'andamento brillante della mattinata. Gli investitori non sembrano troppo preoccupati dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente dopo l'attacco iraniano a Israele, con l'idea che ci sarà una reazione composta, così come sollecitato dalla comunità internazionale.Sul fronte macroeconomico, stamattina è emerso che nell'a febbraio laè cresciuta di +0,8% m/m, in linea con le attese, dopo la flessione di -0,3% di gennaio.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,19% e continua a trattare a 84,64 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +140 punti base, con ilche si posiziona al 3,82%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,45%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,43%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 33.954 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.111 punti. Guadagni frazionali per il(+0,21%); sulla parità il(-0,11%).Il controvalore del 15/04/2024 degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,55 miliardi di euro, con una variazione dell'1,92%, rispetto ai precedenti 2,6 miliardi.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,49%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,50%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,31%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,72%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,81%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,39%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,35%),(+3,33%),(+3,19%) e(+1,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,69%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,91%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,91%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,62%.