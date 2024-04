Reply, ok da soci a bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

Reply

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha approvato ilrelativo all'esercizio 2023, confermando la distribuzione di unlordo pari a 1,00 euro per azione. Il dividendo verrà posto in pagamento il 22 maggio 2024, con data di stacco dividendo fissata il 20 maggio 2024 (record date il 21 maggio 2024).I soci hanno nominato i nuovi membri delper il. Sono stati nominati Consiglieri: Mario Rizzante (Presidente), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Marco Cusinato, Elena Maria Previtera, Daniele Angelucci, Domenico Giovanni Siniscalco e Patrizia Polliotto, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Alika (titolare di una partecipazione pari al 39,754% del capitale); Secondina Giulia Ravera e Federico Ferro-Luzzi, tratti dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori (titolari complessivamente di una partecipazione pari al 3,968% del capitale).Il neoletto CdA ha attribuito leed i poteri agli Amministratori Esecutivi: Mario Rizzante (Presidente) Tatiana Rizzante (Amministratore Delegato) Filippo Rizzante, Marco Cusinato ed Elena Maria Previtera, mentre Daniele Angelucci assumerà la funzione di Consigliere non esecutivo. Patrizia Polliotto è stata nominata Lead Independent Director.