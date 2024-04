Eni presenta “sunRICE – la ricetta della felicità” al FuoriSalone 2024

(Teleborsa) - In occasione delpresenta oggi, presso l’, l’iniziativa "", nata dalla collaborazione con- Carlo Ratti Associati e Italo Rota (1953-2024) che ci lascia in eredità un'installazione di grande visione.è un percorso esperienziale dedicato alla forza delle idee innovative e delle competenze, e di come queste rendono possibili soluzioni e applicazioni di economia circolare e sostenibilità. L’installazione si inserisce nella cornice della, coniugando gli elementi del mondo naturale e di quello artificiale, e sarà aperta al pubblico dal 15 al 25 aprile.Si tratta di un progetto relativo ai temi cardine alla base delleche prevede un percorso focalizzato sul riso, quale cereale presente nelle tradizioni gastronomiche di tutto il mondo. L’installazione rappresenterà un esempio di un ciclo completo di economia circolare grazie al riutilizzo degli scarti del riso. Così, all’interno dell’Orto Botanico, partendo dalla pianta del riso, passando per l’ingrediente e per il suo uso innovativo in cucina, arriviamo aper l’architettura, sostenendo l’importanza della formazione e dello sviluppo delle competenze. A fine esposizione, l’installazione subirà l’ultima trasformazione, recuperando il materiale usato in pacciamatura da reimmettere nei terreni per nuove coltivazioni.Centrale il contributo della- premiata da Joule, la scuola di Eni per l’impresa - che ha ideato una soluzione tecnologica per la lavorazione degli scarti del riso che si trasformano nel materiale edile nell’installazione. Ciò riflette l’importanza che per Eni rivestea supporto del processo di decarbonizzazione e il tema dell’economia circolare, una leva imprescindibile del percorso di transizione energetica. Per sunRICE, Niko Romito interpreta l’idea di creatività utile realizzando un biscotto salato per i visitatori.Il prodotto, studiato ad hoc per il progetto, dialoga con l’ambiente che ospita il percorso, da cui Romito attinge alcune materie prime erbacee oltre il riso, e diventa parte tangibile e edibile dell’esperienza, contribuendo a promuovere ed esaltare i valori chiave dell’iniziativa. Dal 2018 Eni è presente alorganizzato dalla rivista INTERNI. Negli anni la partecipazione ha consentito ad Eni di raccontare più da vicino temi e progetti strategici per la società, così come i valori fondanti che quotidianamente guidano il proprio agire.