Risparmio gestito, a maggio raccolta negativa per 1,47 miliardi. Boom degli obbligazionari

(Teleborsa) - Il mercato italiano del2024 ha registrato unin lieve aumento a 2.344 miliardi di euro e unapari a -1,47 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni, elaborata dall’Ufficio Studi, che ha stimato un effetto performance positivo dello 0,3%.Sul fronte della categoria a maggiore partecipazione retail, quella dei, la raccolta è risultata pari a -2,31 miliardi di euro, influenzata principalmente dai 3,44 miliardi di euro di deflussi dai fondi monetari.Positivo invece a +1,13 miliardi di euro il saldo dei, sostenuto dal continuo slancio degliche, a maggio, hanno attratto 4,4 miliardi di euro di nuovi capitali. Il dato porta la raccolta da inizio anno di questa categoria a +24,55 miliardi di euro, cifra che supera gli afflussi totali realizzati durante tutto il 2023 (+24,01 miliardi di euro), a conferma del forte interesse degli investitori per questa asset class.I fondihanno registrato rispettivamente deflussi per 567 milioni di euro, 1,50 miliardi di euro e 1,21 miliardi di euro.Infine, la raccolta netta delleè stata positiva per 303 milioni di euro, con le gestioni retail a +1,02 miliardi di euro e quelle istituzionali a -720 milioni di euro.