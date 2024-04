Coca-Cola migliora le previsioni di vendita annuali

The Coca-Cola Company

(Teleborsa) -ha chiuso il2024 conin aumento del 3% a 11,3 miliardi di dollari, mentre i ricavi organici sono cresciuti dell'11%. L'andamento dei ricavi ha incluso una crescita del 13% nel prezzo/mix e un calo del 2% nelle vendite Concentrate. Ilè stato del 18,9% rispetto al 30,7% dell'anno precedente, mentre il margine operativo rettificato è stato del 32,4% rispetto al 31,8% dell'anno precedente. L'EPS è cresciuto del 3% a 0,74 dollari, mentre l'è cresciuto del 7% a 0,72 dollari."Siamo, che offre un altro trimestre di crescita in termini di volumi, fatturato e utili in un contesto dinamico - ha affermato il- Crediamo che il nostro sistema globale sia pronto per un successo duraturo, grazie alle giuste strategie, un chiaro allineamento, un portafoglio potente e una forte esecuzione".La società prevede di ottenere una crescita dei ricavi organici compresa tra l'8% e il 9% (rispetto alla precedente previsione di un aumento tra il 6% e il 7%) nell'. Inoltre, prevede di ottenere una crescita comparabile dell'EPS rettificato currency neutral compresa tra l'11% e il 13%, oltre che una crescita comparabile dell'EPS rettificato compresa tra il 4% e il 5%.