Eli Lilly migliora guidance 2024 dopo primo trimestre sopra le attese

Eli Lilly

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha chiuso ildel 2024 conpari a 8,77 miliardi di dollari, con un aumento del 26% rispetto al primo trimestre del 2023, trainato da aumenti del 16% in volume e del 10% dovuti a prezzi realizzati più elevati. L'aumento dei volumi è stato trainato principalmente dalla crescita di Mounjaro, Zepbound, Verzenio e Jardiance, parzialmente controbilanciata dal calo di Trulicity.L'utile netto e l'utile per azione (EPS) sono stati rispettivamente di 2,24 miliardi di dollari e 2,48 dollari, rispetto all'utile netto di 1,34 miliardi di dollari e all'EPS di 1,49 dollari nel primo trimestre del 2023. L'è stato di 2,58 dollari, rispetto a 1,62 dollari nel primo trimestre del 2023 e a 2,46 dollari attesi dagli analisti (secondo dati LSEG)."La performance del primo trimestre di Lilly riflette una solida crescita dei ricavi anno su anno con forti vendite di Mounjaro e Zepbound - ha affermato il- I nostri progressi nell'affrontare alcune delle sfide sanitarie più significative a livello mondiale hanno portato ad un aumento della domanda dei nostri farmaci. Mentre continuiamo a fare investimenti in pipeline che ci posizionano per la crescita futura, stiamo rapidamente espandendo la capacità produttiva per rendere i nostri farmaci a base di incretina disponibili ai consumatori"La società ha migliorato laper l'intero 2024 e ora si aspetta ricavi compresi tra 42,4 e 43,6 miliardi di dollari (vs stima precedente di 40,4-41,6 miliardi) e utile rettificato per azione di 13,50-14,00 dollari (vs stima precedente di 12,20-12,70 dollari).