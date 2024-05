Wall Street poco mossa, funzionari Fed segnalano tassi più alti a lungo

Novavax

(Teleborsa) -dopo che la fiducia dei consumatori statunitensi è diminuita più della attese a maggio e una serie dida parte di banchieri centrali della Federal Reserve.Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il è stimato in diminuzione a 67,4 punti rispetto ai 77,2 punti del mese di aprile e inferiore alle attese degli analisti che si attendevano un livello in calo fino a 76 punti.Sul fronte della politica monetaria,(Fed di Dallas) ha affermato che "è semplicemente troppo presto per pensare a tagliare i tassi", mentre(Board of Governors della Fed) ha detto : "Io, a questo punto, non ho scritto alcun taglio" per il 2024. Ieri la presidente della Fed di San Francisco,, ha affermato che c'è una "considerevole" incertezza su dove andrà l'inflazione nei prossimi mesi.Sul fronte societario, vola, dopo che il produttore di vaccini ha rimosso i dubbi sulla sua capacità di rimanere in attività e ha siglato undi dollari conper i vaccini COVID-19.Guardando aidi Wall Street, ilavanza a 39.488 punti, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.216 punti. Sulla parità il(+0,1%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(-0,04%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+0,41%) e(+0,41%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,75%),(-0,60%) e(-0,55%).Al top tra i(+2,45%),(+1,72%),(+0,89%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,07%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,36%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,19%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,52%),(+2,91%),(+2,09%) e(+1,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,63%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,14%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%.