Seduta positiva a New York

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 38.819 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.155 punti. Guadagni frazionali per il(+0,46%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,51%).Tra gli investitori si registra un maggiore ottimismo sul taglio tassi da parte della Federal Reserve, dopo il rapporto sull’occupazione statunitense di aprile, che ha mostrato un rallentamento del mercato del lavoro, e le rassicurazioni della Federal Reserve sul costo del denaro.Sul fronte delle trimestrali, gli investitori attendono in particolare i conti di Disney, domani 7 maggio, e quelli di Uber (mercoledì 8 maggio).