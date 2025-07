Borse europee in rally, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come per Piazza Affari, con la questione dei dazi che continua a tenere banco. Intanto proseguono le trattative tra UE e USA per trovare un accordo commerciale entro la scadenza del primo agosto.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,52%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 66,48 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +87 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,50%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,12%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,34%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,10%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,46%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 42.496 punti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,01%.In luce, con un ampio progresso del 3,70%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,57%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,40%, rimbalzando al calo della vigilia.Tra i titoli in calo,scivola dell'1,33%.Tentenna, che cede lo 0,92%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.di Milano,(+3,35%),(+3,28%),(+2,63%) e(+2,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,91%.