Hera, utile semestrale sale a 229 milioni di euro. Migliora l'indebitamento

Hera

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha registratodelpari a 6.786,2 milioni di euro, in crescita rispetto ai 5.716,5 milioni al 30 giugno 2024 (+18,7%), prevalentemente per l'aumento dei prezzi delle commodity energetiche e il maggior valore delle attività di intermediazione.Ilsi attesta a 721,7 milioni di euro, in calo di 11 milioni rispetto ai 732,7 milioni dello stesso periodo del 2024. Il confronto va letto alla luce del fatto che il risultato del primo semestre 2024 includeva circa 56 milioni di euro derivanti da opportunità temporanee non ricorrenti (prevalentemente per effetto dei mercati di ultima istanza e del super ecobonus), che sono venute meno nel 2025. Al netto di questi fattori temporanei, il risultato 2025 evidenzia una crescita organica del 7%.Nonostante l'incremento del tax rate, pari al 29% rispetto al 28% del primo semestre 2024, l'al 30 giugno 2025 sale a 249,4 milioni di euro, in crescita (+5,1%) rispetto ai 237,3 milioni dell'analogo periodo 2024. Parimenti cresce anche l', pari a 229,3 milioni di euro (+5%), rispetto ai 218,4 milioni al 30 giugno 2024.Glioperativi, al lordo dei contributi in conto capitale, nel primo semestre 2025 sono pari a 414 milioni di euro (+20,2%) rispetto ai 344,4 milioni al 30 giugno 2024; tale incremento è riconducibile principalmente alle filiere idrico e ambiente. L'si attesta a 3.927,1 milioni di euro, in miglioramento sia rispetto ai 3.963,7 milioni al 31 dicembre 2024 sia ai 4.063,5 milioni del primo semestre 2024, grazie alla positiva generazione di cassa che ha coperto integralmente i maggiori investimenti e il pagamento dei dividendi."Le buone performance operative e le ottimizzazioni finanziarie hanno sostenuto un incremento del 5% dell'utile netto di pertinenza degli Azionisti, che è salito a 229,3 milioni di euro - ha commentato l'- Risultati che confermano la nostra capacità di proseguire il percorso di crescita, anche in uno scenario macroeconomico complesso, mantenendo al centro resilienza, sostenibilità e innovazione. La positiva generazione di cassa ha contribuito a ridurre ulteriormente l'indebitamento netto, portando il rapporto debito netto/MOL a 2,49x, un notevole punto di forza per indirizzare le future opportunità di crescita".